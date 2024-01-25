مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي: 5.7 درجة مئوية في مزيرعة بمنطقة الظفرة الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة "إكس".
ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي: 5.7 درجة مئوية في مزيرعة بمنطقة الظفرة الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة "إكس".
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