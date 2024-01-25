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صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير الجاري غداً الجمعة، بقيمة إجمالية تبلغ (748,951,113.20) درهم، بزيادة قدرها (68,016,776) درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (680,934,337.51) درهم. ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (46,651) مستفيداً، بزيادة قدرها (700) مستفيد عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,951) مستفيداً. وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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