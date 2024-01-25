الامارات | مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في علي خلفان بن سرور حامد الخالدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يناير 2024

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى علي خلفان بن سرور حامد الخالدي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خالص العزاء لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.