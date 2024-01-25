الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً صباح السبت فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثاني عند الساعة 03:41. والجزر الأول عند الساعة 20:28، والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 23:14. والجزر الأول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 05:09.