الامارات | غدا.. فرصة سقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، يصبح غائما وتتخلله بعض السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثاني عند الساعة 04:06 .. والجزر الأول عند الساعة 21:00 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.