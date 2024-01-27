اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | غدا .. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

0 نشر
أبوظبي وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، يصبح غائما وقد يتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 04:28 .. والجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 21:27.

في بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب بعد الظهر.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 00:01 والجزر الأول عند الساعة 17:22 .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا