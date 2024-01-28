الامارات | أكاديمية شرطة دبي تناقش مخرجات التعليم المتقدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت أكاديمية شرطة دبي ندوة علمية تخصصية تحت عنوان «مستقبل التعليم الأكاديمي»، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وجامعة الإمارات، بهدف تسليط الضوء على توجهات ومستقبل ومخرجات التعليم الأكاديمي المتقدم.

وشهدت الندوة التي أقيمت على هامش الاستعدادات المصاحبة لحفل تخريج أكاديمية شرطة دبي، المزمع عقده في فبراير المقبل، حضور أكثر من 210 طلاب وطالبات من جامعة الإمارات والطلبة المرشحين والمرشحات والعسكريين الجامعيين.

وقال النقيب الدكتور عيسى الغاوي، من كلية الدراسات العليا بأكاديمية شرطة دبي، إن أكاديمية شرطة دبي رسّخت أعلى المعايير الأكاديمية والعسكرية، بما يحقق التطوير والاستدامة في منظومة التعليم، وإن الندوة تأتي في إطار حرص الأكاديمية على تبادل الأفكار والمعارف والعلوم المعنية بالتوجهات المستقبلية للتعليم الأكاديمي.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسة، هي: «المرونة في التعليم»، وقدمه مدير كلية القانون بأكاديمية شرطة دبي، المقدم خميس المطوع، و«التكنولوجيا في التعليم»، وقدمه الدكتور عبدالله الخطيب، من جامعة الإمارات، و«التفكير الإبداعي»، وقدمه النقيب الدكتور سيف الزعابي، من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.