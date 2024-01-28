سعود بن صقر وأولياء العهود والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والنعيمي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ طالب بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عمر بن طالب القاسمي، إلى كريمة معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما أن ينعما بحياة أسرية سعيدة ملؤها المحبة والألفة والمودة، وأن يرزقهما الله بالذرية الصالحة.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد برأس الخيمة، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.