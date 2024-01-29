أمطار متوقعة حتى «الجمعة»

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً لدرجات الحرارة اليوم مع توافر فرص هطول أمطار حتى «الجمعة»، إذ تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، وامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وساد أمس طقس غائم جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 47 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وبلغ ارتفاع الموج 7 أقدام في العمق.

كما توقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق، خاصة الغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأشار المركز إلى تهيؤ فرص هطول أمطار يومي الخميس والجمعة، على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية، ورياح مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، واضطراب حركة البحر والذي يكون متوسط الموج، يضطرب بعد الظهر في الخليج العربي، وفي بحر عمان. ويكون يوم الجمعة مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط، قد يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عُمان.