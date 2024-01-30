الامارات | حمدان بن محمد يعتمد توسعة مشروع "مدارس دبي" بقيمة 530 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، توسعة مشروع "مدارس دبي" بقيمة 530 مليون درهم بما يرفع العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية إلى 15,000حتى عام 2033

وقال سموه في تغريدة على منصة "اكس" ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، اعتمدنا توسعة مشروع "مدارس دبي" بقيمة 530 مليون درهم بما يرفع العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية إلى 15,000حتى عام 2033…التعليم هو أفضل استثمار في نهضة الأمم واستدامة النجاح، ودبي تدرك ذلك جيداً ولديها هدف واضح لتكون ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم خلال العقد المقبل.