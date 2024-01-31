الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مقترح

جدد سائقون اقتراحاً بتخصيص مسارات في الطرق الرئيسة لسائقي الدرّاجات النارية العاملين في توصيل الطلبات، بعد تنامي عدد هذه الدرّاجات بصورة كبيرة، وذلك تفادياً لتعرضهم للحوادث المرورية.

قطط

لاحظ قراء في العديد من المناطق ازدياداً لافتاً في عدد القطط السائبة في الشوارع والأحياء، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد الحلول اللازمة للحد من انتشارها تفادياً للأضرار البيئية التي قد تتسبب فيها، مع تعمد الكثيرين ترك كميات من الطعام لها في الشوارع وفوق الأرصفة والأحياء، مخلفة أضراراً صحية.

مياه

لاحظ سائقون انفجار ماسورة مياه بالقرب من إحدى المدارس الخاصة بمنطقة المدارس بالعزرة في الشارقة، ما تسبب في غمر الشوارع المحيطة بالمياه وتعطيل حركة السير.

ازدحام

اشتكى مراجعون لمركز خدمات تابع لشركة اتصالات محلية بمركز سفير مول للتسوّق في عجمان وجود ازدحام شديد، ما يضطرهم إلى الانتظار فترات طويلة قبل إنجاز معاملاتهم، مطالبين الشركة بإيجاد حلول لهذه المشكلة.

«سكوتر»

طالب قراء بتنظيم استخدام «سكوتر» الكهربائي والدرّاجات عموماً التي تسير بسرعة مرتفعة على الأرصفة، جنباً إلى جنب مع المشاة، إذ تتسبب في إعاقة سيرهم وتعرّضهم لخطر الاصطدام.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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