الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح الرميثي والقبيسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يحضر أفراح الرميثي والقبيسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الأربعاء حفل الاستقبال الذي أقامه محمد ثاني مرشد الرميثي بمناسبة زفاف نجله ثاني على كريمة عبدالله غرير العوجان القبيسي في مجلس البطين بأبوظبي.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.
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