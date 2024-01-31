الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح الرميثي والقبيسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الأربعاء حفل الاستقبال الذي أقامه محمد ثاني مرشد الرميثي بمناسبة زفاف نجله ثاني على كريمة عبدالله غرير العوجان القبيسي في مجلس البطين بأبوظبي.

محمد يوسف

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