الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنوك

أفاد قارئ أن معظم البنوك ترفض حالياً فتح حساب للزوجة، إذا كانت من دون عمل حتى لو كان حساب توفير، على الرغم من أن الزوج وزوجته يقيمان في الدولة منذ أكثر من 15 عاماً.

تخزين

طالب متسوقون بتشديد الرقابة على تخزين السلع الغذائية، الذي يتسبب في فساد بعضها على الرغم من أن تواريخ الإنتاج حديثة.

حدائق

على الرغم من الجهود التي تبذلها البلديات في تنظيف وتنسيق الحدائق العامة، فإن عدم وجود عقوبات رادعة، يجعل الكثير من روّاد هذه الأماكن يتساهل في إلقاء المخلفات خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع.

مدرسة

قال أولياء أمور إن مدرسة أبنائهم الدولية، رفعت الرسوم بشكل مبالغ فيه خلال العام الجاري، ومع ذلك فإن المدرسة نفسها لم تعين مدرسة للغة الإنجليزية منذ بداية الفصل الثاني، حيث يقضي الطلبة الحصص المخصصة للمادة في لعب الكرة.

باقات

طالبت قارئات في أبوظبي بمراجعة الأسعار التي تم وضعها لمنتجع البطين للسيدات، وتخصيص رسم لدخول الشاطئ فقط بعيداً عن باقي المرافق من صالة رياضية ومسبح وملاعب وغيرها، إذ إن أقل باقة وهي بسعر 150 درهماً تعد مرتفعة، وأكدن رغبتهن في الاستمتاع بالشاطئ فقط وليس ببقية خدمات المنتجع.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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