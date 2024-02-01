الامارات | «صحة دبي» تطلق مبادرة «تصريح المزاولة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، خلال مشاركتها في معرض «الصحة العربي 2024» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، مبادرة «تصريح المزاولة في إمارة دبي»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل مرنة ومبتكرة وجاذبة للكفاءات والمواهب الطبية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي بدبي.

وتستهدف المبادرة - التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة - الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة والطب البديل، حيث تقدم فرصاً هائلة للمهنيين الصحيين للانضمام إلى فرق العمل في المنشآت الصحية بالقطاعين العام والخاص، بعد استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على تصاريح المزاولة المعتمدة من هيئة الصحة في دبي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان الملا، أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية في الإمارة، ورفدها بالخبرات والكفاءات والمواهب الطبية، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصحية لاستقطاب المهنيين الصحيين وترخيصهم بشكل مؤقت، إلى حين الحصول على الترخيص المهني، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ضمن بيئة أعمال محفزة تسهم بشكل فاعل في تحقيق الطموحات المهنية للمستثمرين والمهنيين الصحيين بشكل عام.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تسهم في تحقيق خطوات استباقية للقطاع الصحي في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، من خلال تمكين المنشآت الصحية في الإمارة من سد حاجتها من المهنيين الصحيين، والحصول على الخبرات الطبية في التخصصات النادرة ضمن تصاريح لمزاولة المهنة والاستفادة من هذه الكفاءات في عملية التعليم المستمر، من خلال مشاركتها في المؤتمرات الطبية التي تنظمها إمارة دبي والدولة بشكل عام.

وقال إن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الصحة في دبي بتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الصحي، وتوفير بيئة مشجعة ومستدامة وجاذبة للاستثمار وتطوير المهارات الصحية، متوقعاً أن تسهم المبادرة في جذب المزيد من الكوادر الطبية المؤهلة.

وأضاف أن الحصول على تصريح المزاولة يستغرق يوماً واحداً وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر، يتمكن خلالها المهني الصحي من العمل في المنشآت الصحية والتعرف إلى التشريعات والمعايير المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة والتقديم على رخصة مزاولة المهنة خلال هذه الفترة.