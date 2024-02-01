الامارات | قرقاش: نقف مع جهود “الأونروا” ونرفض "العقاب الجماعي" للمدنيين الأبرياء

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نقف مع جهود “الأونروا” ونرفض "العقاب الجماعي" للمدنيين الأبرياء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن “دعم الامارات الراسخ لـ"الأونروا" ودعوة سمو وزير الخارجية إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قرارات تعليق تمويل الوكالة موقف تاريخي وإنساني مهم لمواجهة الظروف الحرجة التي يعيشها الفلسطينيون”.
وأضاف: نقف مع جهود الوكالة في مشاريعها الإنسانية ونرفض "العقاب الجماعي" الذي يطال المدنيين الأبرياء.
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