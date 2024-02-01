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إغلاق جزئي على طريق أبوظبي-العين وتحويل دوار

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، اليوم الخميس، عن إغلاق جزئي على طريق أبوظبي-العين وتحويل الحركة في دوار زاخر-مدينة العين.
وكتب المركز، في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إغلاق جزئي على طريق أبوظبي – العين (E22)- أبوظبي من الجمعة 2 فبراير 2024 إلى الأحد 4 فبراير 2024".

وأضاف المركز "إغلاق مسارين من جهة اليسار باتجاه العين من يوم الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة (10:00 مساء) إلى يوم الأحد 4 فبراير الساعة (12:00 ظهرا)".
كما أعلن المركز "تحويل الحركة في دوار زاخر - مدينة العين".

وأوضح مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي "إغلاق دوار زاخر وتحويل الحركة المرورية إلى دوار مؤقت من يوم السبت 3 فبراير إلى يوم الخميس 2 مايو 2024".
وأهاب المركز بمستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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