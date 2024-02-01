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الامارات | غدا.. انخفاض في درجات الحرارة

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أبو ظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انخفاض في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح  معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س .. والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 06:10 .. والجزر الأول عند الساعة  11:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:10

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند01:15 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 08:39  والجزر الثاني عند الساعة 19:18.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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