الامارات | 20 مليون معاملة ذكية أنجزتها «الموارد البشرية» العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت منظومة الخدمات الذكية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إنجاز أكثر من 20 مليون معاملة ذكية خلال العام الماضي ضمن أعلى معايير الكفاءة، فيما حظيت الخدمات الذكية للوزارة بمستوى عالٍ من الموثوقية لدى المتعاملين، ووصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 3.3 ملايين متعامل.

وتواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين، التي تشمل أكثر من 100 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، وتتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن رؤية شاملة، لتعزيز تنافسية سوق العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي، وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وتسهيل وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.

وقال وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، محمد بن صقر النعيمي: إن مستوى الإقبال على الخدمات الرقمية للوزارة، يشير إلى مدى توافقها مع متطلبات المتعاملين وحاجاتهم، ومستوى الموثوقية والسهولة التي تحققها بتقديم الخدمات، وبما يزيد من مستويات سعادتهم ورضاهم، ويعزز مفهوم الالتزام بتقديم المعاملات والإيفاء بها في مواعيدها، ضمن مستويات من الكفاءة والتميز والتنافس».