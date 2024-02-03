زكي نسيبة: الإمارات حققت إنجازات كبيرة في حماية البيئة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن احتفاء الدولة بيوم البيئة الوطني غداً (الأحد) يأتي متزامناً مع حدث تاريخي وهو مؤتمر الأطراف «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وشهد التوصل لاتفاق غير مسبوق، للحد من تغير المناخ عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية.

ونوه نسيبة في تصريح له بهذه المناسبة بحرص القيادة الرشيدة على دعم جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية البيئة.

وذكر أن خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة تُكمّل وتوسّع سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في البحث عن حلول عملية لتغير المناخ، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والحدّ من النفايات، وإعادة استخدام الموارد الطبيعية.

وقال: «نعتمد على خبرتنا في مجال التكنولوجيا الزراعية والمياه، والحلول العلمية والهندسية التي تستفيد من النظام البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونُسخّر فهمنا للتمويل والمجتمع والمجتمعات لتعزيز التغيير في السلوك البشري الذي هو أصل تغير المناخ.. ونعمل على الحدّ من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بآثار الاحترار العالمي».

وأضاف أن هناك عدداً من المبادرات البحثية الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، ومنها تعزيز الاستمطار، حيث يساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار (UAEREP) في الابتكار في مجال الأمن المائي من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا وتنفيذ السياسات لزيادة توافر المياه.

وأوضح معاليه أنه تماشياً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عاماً للاستدامة، أنشأت جامعة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية.. مشيراً بهذا الصدد إلى أن مكتب البحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة أنشأ برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لزيادة الوعي بين الطلاب والمجتمع حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية.

وأشار معاليه إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب البحثية، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في المجتمع، حيث موّلت الجامعة 104 مشاريع بحثية شارك فيها 468 طالباً، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة مثل التعليم الجيد والمياه النظيفة والصرف الصحي والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والحياة على الأرض.

وقال: «لدينا أيضاً أجندة العمل المناخي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى دعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050».

وأكد أن جدول الأعمال يلزم الجامعة بتوظيف طلاب الدكتوراه في مجال الهيدروجين والطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف استخدام الطاقة المتجددة لتلبية الطلب على الكهرباء داخل الحرم الجامعي، وتوسيع المبادرات المتعلقة بالمناخ، مثل برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه حول العمل المناخي.