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الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر ومثيرة للغبار، تكون شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:27 والثاني عند الساعة 52:07، والجزر الأول عند الساعة 14:53 والثاني عند الساعة 07:00.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 10:50 والثاني عند الساعة 22:19 .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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