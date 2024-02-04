الامارات | "الحرس الوطني" ينجح في إخلاء مصابين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء العين

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرس الوطني" ينجح في إخلاء مصابين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ "المركز الوطني للبحث والإنقاذ" التابع للحرس الوطني بنجاح و بالتنسيق مع شرطة أبوظبي، الجمعة الماضية، مهمة إخلاء طبي لشخصين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين ما أدى إلى إصابتهما إصابات طفيفة.
وتمكن فريق البحث والإنقاذ عبر"طائرة البحث والإنقاذ" من إخلاء الشخصين المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App