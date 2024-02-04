الامارات | "الحرس الوطني" ينجح في إخلاء مصابين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ "المركز الوطني للبحث والإنقاذ" التابع للحرس الوطني بنجاح و بالتنسيق مع شرطة أبوظبي، الجمعة الماضية، مهمة إخلاء طبي لشخصين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين ما أدى إلى إصابتهما إصابات طفيفة.

وتمكن فريق البحث والإنقاذ عبر"طائرة البحث والإنقاذ" من إخلاء الشخصين المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم.