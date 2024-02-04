الامارات | حمدان بن محمد: اعتمدنا تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي ليصل عددها إلى 18 مجلساً موزعة في مختلف مناطق الإمارة تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل دبي.

وقال سموّه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، اعتمدنا تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي ليصل عددها إلى 18 مجلساً موزعة في مختلف مناطق الإمارة تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل دبي ... مجالس الأحياء استضافت في الفترة من 2021 إلى 2023 أكثر من 1400 فعالية مجتمعية، ونتطلع لدور أكبر لهذه المجالس لتكون مراكز متميزة في خدمة مجتمعنا وتقديم أفضل الخدمات بما يعزز جَودة حياة أهل دبي لأنهم يستحقون الأفضل.