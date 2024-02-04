الامارات | محمد بن حمد الشرقي يتسلَم جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد الشرقي يتسلَم جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 من قِبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونج وون شوي، وذلك تقديرًا لدور سموه الإنساني في دعم اللاجئين من ممارسي رياضة التايكواندو من حول العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App