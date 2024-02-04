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الامارات | محمد بن حمد الشرقي يتسلَم جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جائزة الشخصية الإنسانية لعام 2023 من قِبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونج وون شوي، وذلك تقديرًا لدور سموه الإنساني في دعم اللاجئين من ممارسي التايكواندو من حول العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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