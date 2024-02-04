الامارات | الطقس المتوقع غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س .. الموج في الخليج العربي مضطرب ، شديد الاضطراب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:52 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 37:16 والجزر الثاني عند الساعة 52:00.

الموج في بحر عمان مضطرب .. ويحدث المد الأول عند38 :19 والمد الثاني عند الساعة 45:04 والجزر الأول عند الساعة 53 :11 والجزر الثاني عند الساعة 27:00.