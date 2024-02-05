الامارات | محمد بن راشد: هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة ومرنة وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة "إكس": ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة .. واطلعنا على خطة 2023 والتي تم من خلالها انجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره (وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد ) وذلك عبر 50 فريق حكومي و1500 متخصص . هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة .. مرنة .. مواكبة للمتغيرات .. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم.