الامارات | قرقاش: الإمارات ماضية في طريقها.. ولن نلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة تحدياته بعقلانية وواقعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، "في عالمنا العربي هناك مَن يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفاد من بعض محاورها وهناك مَن يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها.

وأكد عبر حسابه على منصة "إكس": الإمارات ماضية في طريقها وكل الشكر لمن يغبطنا ولن نلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية.