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سيف بن زايد يطلق ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات

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ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحصين المجتمع وتحقيق معايير عليا من الأمن والسلامة، أطلقنا ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون المؤسسي، وتحفيز منظومة عملٍ موحدة ترسخ العقيدة المؤسسية التكاملية في تحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة عالية، وذلك خلال اجتماع مجلس مكافحة المخدرات، بمشاركة جميع الأعضاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء المعنيين، حيث تم تفعيل الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2026) من أجل مجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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