مشاركة إماراتية واسعة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

7 فبراير 2024 01:29

الرياض (وام)

تشهد النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 الذي بدأت أعماله في الرابع من فبراير الجاري بالعاصمة السعودية الرياض وتختتم يوم الخميس مشاركة إماراتية واسعة عبر الجناح الوطني لدولة الإمارات.

يعد معرض الدفاع العالمي من المعارض البارزة والمتخصصة في الصناعات العسكرية وتأتي دورة هذا العام بشعار«للغد نستعد»، وذلك بمشاركة 45 دولة، وما يزيد على 700 شركة متخصصة في قطاع الدفاع الأمن والفضاء.

وأكد أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، على الحضور المتميز والكبير الذي سجلته الشركات الإماراتية المشاركة والتي بلغت ما يزيد على 20 شركة رائدة في قطاعات مختلفة للصناعات الدفاعية والأمنية لعرض منتجاتها التي صنعت في الإمارات.

وقال: «نركز من خلال الجناح الوطني لدولة الإمارات على تنويع المنتجات والحلول التي تستعرضها الشركات الوطنية، مع تسليط الضوء على أحدث الأنظمة التي تخدم القطاعات المتقدمة في الصناعات الدفاعية، منها الأنظمة المستقلة والأمن السيبراني والحلول التكنولوجية المتقدمة».

من جهتها، تستعرض «إيدج» إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة والرائدة والأسرع نمواً في العالم، القدرات التصنيعية التي تمتلكها في مختلف قطاعات الصناعة الدفاعية وتكشف المجموعة من خلال 17 شركة تابعة لها ما يزيد على 50 من المنتجات والحلول الدفاعية المتقدمة التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» في مجال الأنظمة الجوية والبرية والبحرية منها الأسلحة ذات الأداء العالي والذخائر الموجهة بدقة، والأسلحة الصغيرة والذخيرة والأنظمة المستقلة، بالإضافة إلى عرض خدماتها في مجال التطوير التكنولوجي للصناعات الدفاعية والأمنية وحلول الحرب الإلكترونية.

وتعرض «كالدس» منتجاتها الرائدة في قطاعي الطيران والنظم البرية للشركة، من الطائرات عالية الأداء إلى المركبات المدرعة المتعددة الاستخدام، متمثلةً بالطائرة المقاتلة الخفيفة (بدر-250)، والآلية المدرعة والمسلحة (وَحش) ثُمانية الدفع و(إم كاف) رباعية الدفع وقدراتها المتميزة في الهندسة والتصنيع، والحلول المتطورة التي تلبي الاحتياجات للمؤسسات العسكرية والأمنية في جميع أنحاء العالم.

واطلع زوار الجناح الوطني لدولة الإمارات على أحدث حلول أنظمة الاتصالات الفضائية المتقدمة عن طريق شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» الرائدة في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية لمختلف القطاعات في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب غرب آسيا بالإضافة إلى أستراليا وأوروبا.

وتستعرض الشركة حلولاً متنوعة تخدم القطاع العسكري والقطاع الحكومي من خلال أنظمة وحلول الاتصالات الفضائية على أقمار شركة الياه سات والثريا، منها خدمات الاتصالات الفضائية للطائرات ثابتة الجناح والطائرات المروحية وجنود المشاة، بالإضافة إلى المنصات البحرية والسفن والآليات.

ولاقت أنظمة (T-TAC) المعنية بتحويل موجات الأنظمة الراديوية الميدانية إلى الاتصالات الفضائية، اهتماماً كبيراً من زوار المعرض، حيث يُمكّن النظام جنود المشاة من تحقيق الاتصال الفعال بين الجنود في الميادين المختلفة ومراكز العمليات، بغض النظر عن المسافة ونوع العوائق بينهم.

ويعرض المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات واسعة من القطاعات بما في ذلك القطاعات العسكرية والأمنية وقطاع الصناعة والبناء، وقطاع الحقول البرية والبحرية للنفط والغاز وقطاع الهندسة، والتي يتم إنتاجها بخطط دقيقة ومدروسة وحسب مقاييس الأمن والسلامة المعتمدة مع الالتزام بالجودة عبر مختلف مراحل التصنيع.

وفي المجال البحري تقدم شركة «الصير مارين» للمعدات والتوريدات البحرية مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات السفن عبر فريق من المهنيين ذوي الخبرات الواسعة.