ذياب بن محمد بن زايد وسلطان بن حمدان وخليفة بن طحنون يحضرون حفل زفاف أحمد المحرزي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد خلفان الشريقي المحرزي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة فارس محمد سعيد الخاطري.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه راشد خلفان الشريقي المحرزي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة فارس محمد سعيد الخاطري.

وأعربا عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الذي أُقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة.

كما حضر حفل الاستقبال عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.