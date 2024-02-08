الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين غانم الهاجري مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 فبراير 2024

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة غانم مبارك راشد الهاجري مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة.

ولدى سعادة الهاجري خبرة عملية تفوق 30 سنة، حيث شغل عدداً من المناصب في مجالات مختلفة، منها منصب مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، ومناصب أخرى في القطاع المصرفي، كما شارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، منها: مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، واللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم، ويحمل سعادته درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وبكالوريوس الدراسات الدولية.