طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 25:02 والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:28.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند 08:34 والمد الثاني عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 15:20 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.