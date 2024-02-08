الامارات | انحراف حافلة مدرسية في الشارقة دون إصابات بالغة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أهالي طلاب إحدى المدارس الخاصة على صحة وسلامة أبنائهم، بعد وقوع حادث انحراف حافلة مدرسية صباح اليوم الخميس في إحدى مناطق الإمارة.

ولم يسفر الحادث عن إصابات بالغة فيما تعرض ثلاثة طلاب ومشرفتين لإصابات بسيطة ومتوسطة، و تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من خلال التخطيط الأولي للحادث، أن الإنحراف المفاجئ أدى إلى صدم الرصيف ووقوع الحادث.

وشددت القيادة العامة لشرطة الشارقة على قائدي المركبات والحافلات المدرسية إلى الحذر والانتباه أثناء القيادة، وضرورة الالتزام بالقواعد المرورية.