الامارات | رئيس الدولة يهنئ إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الجمعة، الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما.