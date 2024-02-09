الامارات | استشارة قانونية.. هل يعتبر عمل الزوجة سبباً لسقوط حقها في النفقة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

هل يمكن أن يعتبر عمل الزوجة سبباً لسقوط حقها في النفقة ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

شرعا وقانونا النفقة يلزم بها الزوج حتى لو كانت الزوجة تعمل ولها دخل، وقد كان لي شخصياً رأي سبق طرحه في أكثر من مناسبة وهو أنه طالما أن الزوجة قد خرجت للعمل ووقت العمل مقتطع مع وقت بيتها وزوجها فبالتالي يكون عليها تحمل بعض الالتزامات على الأقل نفقتها الشخصية ومصاريف استجلاب خادمة اضافية وراتبها.



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