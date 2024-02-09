هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مبادرة "المسح الميداني للجزر"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إطلاق مبادرة "المسح الميداني للجزر" في جميع الجزر المأهولة بالسكان في إمارة أبوظبي، بهدف الاطلاع على أنظمة السلامة في المباني والمنشآت القائمة وقيد الإنشاء، في خطوة استباقية لتعزيز منظومة السلامة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

تندرج هذه المبادرة في إطار خطة شاملة ومتكاملة تتبنّاها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، تهدف إلى تعزيز معايير السلامة في جزر الإمارة.

وستعمل فِرَق الهيئة على إجراء مسح ميداني للجزر لتقييم المخاطر، والعمل على تحقيق أعلى معايير السلامة، ما يسهم في إنشاء بيئة آمنة ومستدامة لسكان الجزر وزوّارها.

وستجري فِرَق الهيئة المتخصِّصة جولات تفقُّدية للمواقع الإنشائية والخدمية في الجزر، للتحقُّق من تطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال السلامة، والتأكُّد من وجود خطط طوارئ فعّالة للتعامل مع الحالات الطارئة ما يجسِّد التزام الهيئة بحماية المجتمع وتعزيز سلامته.