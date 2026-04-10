شرطة أبوظبي تصدر تحذيرا للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت شرطة أبوظبي، ضمن حملة "خلك حذر"، من خطورة تحميل برامج التحكم عن بُعد على الأجهزة الذكية، سواء الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر، مؤكدةً أنها أصبحت من الأدوات التي يستغلها المحتالون في تنفيذ عملياتهم الإجرامية للاستيلاء على الأموال وسرقة المعلومات.

وأوضحت أن هذه التطبيقات تُستخدم في الأصل لأغراض مشروعة مثل الصيانة التقنية أو العمل عن بُعد أو مشاركة الشاشة، إلا أن بعض المحتالين يعمدون إلى خداع الضحايا وإقناعهم بتحميلها بحجة تقديم المساعدة أو حل مشكلات تقنية، ليتمكنوا بعدها من التحكم الكامل بالجهاز والوصول إلى البيانات الحساسة.

وحثّت شرطة أبوظبي، الجمهور على عدم الانصياع للمكالمات الهاتفية المشبوهة التي تطلب تنزيل برامج أو مشاركة معلومات سرية، مؤكدةً أن موظفي البنوك والمصارف لا يطلبون مطلقًا بيانات الحسابات البنكية أو أرقام البطاقات الائتمانية أو كلمات المرور أو الأرقام السرية أو رموز التحقق (OTP).

ودعت إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر وعدم مشاركة أي معلومات حساسة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، مشددةً على أهمية تحميل التطبيقات من مصادر رسمية وموثوقة فقط.

وناشدت الجمهور، في حال التعرض لأي محاولة احتيال، سرعة الإبلاغ عبر التواصل مع "أمان" على الرقم 8002626 أو عبر الرسائل النصية إلى 2828، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وذلك تعزيزًا لجهود مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من مخاطرها، مع التأكيد على أهمية استخدام برامج الحماية وتحديثها بشكل مستمر.