الامارات | محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم وأتمنى لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار".
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