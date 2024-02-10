الامارات | محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم وأتمنى لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار".