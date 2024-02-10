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الامارات | ​أحمد بن محمد يحضر أفراح كنكزار والمهيري في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم (السبت) حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد عبدالله إبراهيم كنكزار بمناسبة زفاف نجله عبدالله على كريمة مروان بن غليطة المهيري، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي. 
كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
وهنّأ سموهما العروسين وذويهما، وتمنيا لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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