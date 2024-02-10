الامارات | رئيس الدولة: أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة: أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر منصة "إكس" : أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة. كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة.
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