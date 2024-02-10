رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بلقب كأس آسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة تتويج منتخب قطر، بطلاً لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على نظيره الأردني 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوسيل بالدوحة.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة. كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمير قطر بفوز المنتخب القطري، وبالنجاح الفني والتنظيمي لكأس آسيا. وقال سموه عبر «إكس»: «تنظيم رائع.. مباراة ممتعة.. أداء رياضي استثنائي.. ألف مبروك لأخي تميم.. ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم.. ونبارك أيضاً للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب».

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديون الرئاسة، أمير قطر بالفوز، وقال سموه عبر «إكس»: «قدم المنتخبان القطري والأردني مستوى متميزاً خلال البطولة استحقا عليه الإشادة. أبارك لدولة قطر الشقيقة نجاح تنظيمها هذه البطولة.. متمنياً لها مزيداً من الإنجازات الرياضية».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي إن البطولة أبرزت تألق الكرة العربية والآسيوية.