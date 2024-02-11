الامارات | «الداخلية» تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الداخلية ممثلةً باللجنة العليا للأمن الداخلي، برئاسة وكيل وزارة الداخلية وحضور قادة الشرطة، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء الاستراتيجيين، الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي والتقلبات المصاحبة له، والذي من المتوقع أن تتأثر به الدولة، مشيرةً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية، إضافة إلى جاهزية جميع خطط التعامل واستمرارية الأعمال للجهات الحيوية، وذلك بعد دراسة وتقييم الظروف للمنخفض الجوي وتبعاته في المناطق التي قد تتأثر به.‏ وأكدت وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، داعيةً الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة، والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

إلى ذلك، ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين الالتزام بالقيادة الآمنة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق، والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف، لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة، خصوصاً أثناء هطول الأمطار، محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور ولامبالاة، و«التفحيط» والمجازفة بدخول الأودية، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور. وأشارت إلى أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة، وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة، واستبدال الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع التزحلق.

وأكدت على ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظاً على سلامة الجميع.