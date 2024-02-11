الامارات | "التربية والتعليم": غدا يوم دراسة عن بعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه تقرر بأن يكون يوم غدٍ الأثنين 12 فبراير، يوم دراسة عن بعد وذلك في جميع مؤسسات التعليم العالي الإتحادية مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

كما نوهت الوزارة بأن للجامعات الخاصة تقدير الوضع حسب المناطق والظروف بما يراعي مصلحة الطلبة ومتطلبات الدراسة .

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنه بناء على توجيهات ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ تقرر أن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة