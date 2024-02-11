الامارات | تحويل الدراسة عن بعد في مدارس رأس الخيمة غدا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة عن بعد في مدارس رأس الخيمة غدا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة، في حسابعا الرسمي على منصة "إكس"، أنه نظراً لظروف ولتقلبات الطقس في الدولة، فقد قرر فريق الطوارىء والأزمات والكوراث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم الإثنين 12 فبراير 2024 حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة.
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