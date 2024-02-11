اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | تحويل الدراسة عن بعد في مدارس رأس الخيمة غدا

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة عن بعد في مدارس رأس الخيمة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة، في حسابعا الرسمي على منصة "إكس"، أنه نظراً لظروف ولتقلبات الطقس في الدولة، فقد قرر فريق الطوارىء والأزمات والكوراث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم الإثنين 12 فبراير 2024 حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا