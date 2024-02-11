الامارات | تفعيل العمل عن بعد غدا في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية، يوم غد الاثنين 12 فبراير 2024، وذلك نظراً لتقلب الظروف الجوية في الإمارة، وتستثنى من ذلك المهام التي تتطلب التواجد في مقر العمل. كما يتم تفعيل الدراسة عن بُعد في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في أبوظبي والعين والظفرة.