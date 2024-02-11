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الامارات | تفعيل العمل عن بعد غدا في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل العمل عن بعد غدا في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية، يوم غد الاثنين 12 فبراير 2024، وذلك نظراً لتقلب الظروف الجوية في الإمارة، وتستثنى من ذلك المهام التي تتطلب التواجد في مقر العمل. كما يتم تفعيل الدراسة عن بُعد في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في أبوظبي والعين والظفرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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