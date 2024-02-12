الطقس.. أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة ببرق ورعد

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

سجلت محطة جامعة الإمارات أعلى كمية أمطار مسجلة على مستوى الدولة، بإجمالي 136 مم، ثم محطة الصاروج بإجمالي 99.1 مم، تلاها محطة العجبان بإجمالي 72.8 مم، ثم خطم الشكلة بإجمالي 62 مم، ثم محطة الفقع بإجمالي 62.4 مم، ومرشحة للزيادة، وهذه الكميات لم تشهدها الدولة منذ فترة.

وواصلت الأمطار متفاوتة الغزارة هطولها على مناطق الدولة، مع رياح نشطة السرعة إلى قوية والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، مع نشاط السحب في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج 9 أقدام في العمق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة المصحوبة بالبرد، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة. كما دعا المركز إلى الابتعاد وتجنب ارتياد أماكن جريان الأودية والانزلاقات وتجمعات المياه، وأهاب بقائدي المركبات أخذ الحيطة أثناء السير، إذ تكونت السحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة، المصحوبة بالبرد والبرق والرعد، والرياح نشطة السرعة على المناطق الساحلية والداخلية والتي تستمر حتى نهاية اليوم.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم مع تعمق المنخفض الجوي تدريجياً طقس غير مستقر وغائم جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، يصاحبها الرعد والبرق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غرباً.

وحركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وسرعتها من تصل إلى 70 كم/س، البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشهدت الدولة حالة جوية بدأت السبت الماضي وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد، إذ تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

الطقس الأحد إلى الثلاثاء: نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً، تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، وتتخللها السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات والبرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة. البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان، خاصة مع السحب الركامية.