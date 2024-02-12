اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حمدان بن محمد: تضحيات شهداء الوطن ستبقى خالدة

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: تضحيات شهداء الوطن ستبقى خالدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، رحم الله شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل الواجب ودعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق … تضحياتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا