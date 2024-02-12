الامارات | حمدان بن محمد: تضحيات شهداء الوطن ستبقى خالدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، رحم الله شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل الواجب ودعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق … تضحياتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.