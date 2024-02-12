الامارات | مكتوم بن محمد: نشكر جهود الدكتورة حنان محمد الكواري التي أثمرت عن إنجازات رائدة ستلهم العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، سعدت بتكريم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، بجائزة أفضل وزيرة في العالم، وذلك لجهودها في تحقيق أهداف الصحة الوطنية والمساهمة في العمل الصحي الإقليمي والعالمي، نشكر جهودها الحثيثة التي أثمرت عن إنجازات رائدة ستلهم العالم وتثري تجاربه في مجالات الرعاية الصحية.