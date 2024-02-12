الامارات | الشارقة: تحويل الدراسة عن بعد بجميع المدارس الخاصة غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة بالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص استمرار تحويل الدراسة عن بعد في جميع المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، ليوم غد الثلاثاء الموافق 13 فبراير.

وأكد الفريق أن القرار يأتي للحفاظ على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية نظراً للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.