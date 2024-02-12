اخبار الخليج / اخبار الإمارات

شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي، اليوم الاثنين، السائقين إلى توخي الحذر في ظل الأحوال الجوية التي تمر بها الدولة هذه الأيام.
وقالت الشرطة، على منصة «إكس»، إنها «تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».
من جانبها، حذّرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني «من الأحوال الجوية الماطرة».
وأضافت «الهيئة»، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) أنها «تدعوكم لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمّع المياه».

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا