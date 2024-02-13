الامارات | الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "القمة العالمية للحكومات" منصة مثالية لتبادل الرؤى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن القمة العالمية للحكومات منصة مثالية لمناقشة سبل تحقيق التجانس العربي في الاهتمام بالموضوعات الحديثة وسد الفجوة بين حكومات الدول العربية مؤكدا حرص الجامعة على المشاركة فيها بصفة مستمرة .

وأضاف السفير حسام زكي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في فعاليات القمة أن أجندة القمة العالمية للحكومات حفلت بالكثير من المشاركات الرسمية لممثلي الجامعة العربية ومنها الاجتماع العربي للقيادات الشابة والعديد من المنتديات وورش العمل كمنتدى الإدارة الحكومية.

وأكد أهمية الحوارات الثنائية التي عقدت بالقمة ومنها الحوار السياسي للأمين العام للجامعة العربية مع نظيره الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة التطورات الراهنة بالمنطقة العربية.

ولفت إلى تميز هذه النسخة من القمة العالمية بمشاركة نخب من الشباب والجهات الدولية وممثلي المنظمات العالمية مع تسليطها الضوء على موضوعات كالذكاء الاصطناعي ومساعدة الحكومات العربية على اللحاق بالركب الدولي في استخدام تلك التطبيقات الحديثة.